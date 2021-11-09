Не верят, что какие-то цифры могут стать ключом к их счету: россияне не способны противостоять мошенникам

Лишь 0,2% россиян точно знают, какую информацию о своем банковском счете можно предоставлять третьим лицам. Остальные имеют неполные знания по этому вопросу, а потому уязвимы перед мошенниками. К такому выводу пришла международная платежная система Visа по результатам исследования.

В опросе приняли участие 1,6 тысячи респондентов в возрасте от 18 до 65 лет: владельцы банковских карт и активные пользователи цифровых банковских услуг, передает РБК. Около 90% опрошенных назвали хотя бы одно правило безопасного использования карт: совершать оплату только на официальных сайтах, не записывать ПИН-код от карты, не сообщать третьим лицам данные своей карты и прочее. Лучше всего от мошенников защищены те, кто уже с ними сталкивался. Наименьшую финансовую грамотность проявили люди младше 25 лет.

54% знают, что нельзя никому сообщать номер банковской карты и имя ее владельца (хотя их можно назвать настоящим сотрудникам банка). 7% готовы сообщить код доступа в мобильное приложение, из них по 2% согласны предоставить эту информацию «сотруднику банка, выпустившего карту» и «сотруднику ЦБ». Как раз ими чаще всего и представляются мошенники.

Каждый десятый готов назвать подтверждающий код из СМС, 9% могут раскрыть трехзначный код с обратной стороны карты. Порядка 35% россиян согласны сообщить посторонним срок действия карты, 49% – домашний адрес, 55% – номер телефона, привязанный к карте.

Что касается оплаты покупок в Сети, то таким способом пользуются 73% опрошенных, но только 35% обращают внимание на адрес страницы и знают, что безопасный адрес начинается с протокола https и значка закрытого замка. 76% обращают внимание на сумму списания при подтверждении покупки через СМС, 65% – на название онлайн-магазина.

Банки постоянно совершенствуют свои системы безопасности, однако многие пользователи все еще не готовы к встрече с мошенниками, рискуя потерять собственные средства, прокомментировала результаты исследования глава департамента управления рисками Visa в России Эвелина Нечипоренко. По ее мнению, наиболее эффективный способ противодействия злоумышленникам – научить людей распознавать приемы социальной инженерии.

Финансовые организации сегодня используют множество каналов, чтобы повысить грамотность клиентов, но люди пренебрежительно относятся к своим платежным данным, у многих есть ощущение, что какие-то цифры не могут стать ключом к их банковскому счету, считает главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов.

По данным Банка России, во втором квартале 2021 года мошенники украли с банковских счетов россиян более 3 млрд рублей. За весь 2020 год – 9,8 млрд рублей.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 08.11.21

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