Проект бюджета лишился 30 млрд, выделенных по поручению Путина

Около 30 млрд рублей, предусмотренных на лечение гепатита С, исчезли из новой версии проекта федерального бюджета, рассказал депутат от КПРФ Алексей Куринный. Средства были включены в документ по поручению президента РФ Владимира Путина.

«Поручение президента было с последнего послания: обеспечить лекарственное обеспечение лечения гепатита С. Первоначально сумма была в проекте бюджета – 30 млрд, сейчас вообще нет, пропала», – цитирует Куринного «Интерфакс». Депутат напомнил, что проект бюджета на 2022 год составлен с профицитом в 1,5 триллиона.

Замглавы Минфина РФ Павел Кадочников подтвердил: в поправках к бюджету эта позиция отсутствует. Он попросил узнать причины у Минздрава и добавил, что на эту инициативу не хватило денег.

«К сожалению, пока возможностей изыскать в бюджете не нашли. Есть приоритеты бюджета, все они сформулированы в программе развития здравоохранения, поручения президента приоритетны, это реализация посланий, эти вещи полностью обеспечены», – сказал Кадочников на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

Варшава, Наталья Рязанова

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