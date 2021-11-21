«Будет, как в 2014 году»: российский экономист предсказал девальвацию рубля

Российский экономист Михаил Хазин допустил заметную девальвацию рубля в ближайшем будущем.

Эксперт считает вероятность обесценивания российской национальной валюты крайне высокой, поскольку такова международная конъюнктура. Об этом Хазин заявил в ходе дискуссии в эфире Youtube-канала «Улицы правды», передает «Московский Комсомолец».

Экономист рекомендовал тем, кто собирается приобретать валюту, сделать это заранее, до того, как рубль начнет падать.

По его мнению, возможная девальвация рубля будет такой же ощутимой для населения, как в конце 2014 года, когда нацвалюта РФ обесценилась в два раза. Тогда российская нацвалюта опустилась с отметки 30 рублей за доллар до значения 60 рублей.

Москва, Наталья Петрова

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