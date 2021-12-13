Почти половина россиян не имеют никаких сбережений

С каждым годом в России растет доля тех, у кого нет никаких сбережений. Все меньше россиян смогут достойно существовать длительное время на накопленные средства в случае потери работы. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом SuperJob.

У 43% россиян нет никаких сбережений, передает РБК со ссылкой на исследование. В 2020 и 2019 годах доля людей без накоплений составляла 40%. В 2008 году заначки не было лишь у 28% респондентов.

13% опрошенных в случае потери дохода смогли бы прожить на своих накоплениях меньше месяца, 18% – от одного до двух месяцев, 11% – от трех месяцев до полугода, 8% – от полугода до года, 7% – больше года.

За время пандемии выросло число тех, кто не ведет учет доходов и расходов, сейчас это 35% россиян, а в доковидном 2019 году их было на 6% меньше. 53% опрошенных сообщили, что ведут примерный учет полученных и потраченных денег, 12% тщательно контролируют свои финансы.

В опросе приняли участие 1600 совершеннолетних представителей экономически активного населения из всех округов России. Исследование проводилось с 9 ноября по 9 декабря 2021 года.

Москва, Зоя Осколкова

© 2021, РИА «Новый День»