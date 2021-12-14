ЦБ протестирует платформу для выявления сомнительных операций

Банк России запустил в тестовом режиме платформу «Знай своего клиента» для выявления сомнительных операций. Сервис будет проверять российские фирмы и индивидуальных предпринимателей на вовлеченность в подозрительную деятельность.

В проверку вовлечены и кредитные организации. ЦБ будет отправлять результаты проверки конкретных лиц банкам, если система заподозрит отмывание денег. А банки должны наладить внедрение этих данных в собственные процедуры против отмывания незаконных средств.

«Тестирование продлится до конца марта 2022 года. К платформе подключены 40 банков. К 1 июля 2022 года информационный сервис станет доступен всем кредитным организациям», – говорится в сообщении на сайте регулятора.

Клиентам банков будут присваивать уровень риска от низкого к высокому. Данные будут автоматически проверяться каждый день и уходить банкам. В ЦБ РФ уверены, что новый сервис снизить нагрузку на добросовестных бизнесменов, а вот подозрительным операциям будет уделяться больше внимания.

Напомним, Центробанк периодически отнимает лицензии у банков, пойманных на легализации незаконных доходов. Так, в октябре лицензии лишился московский «Объединенный резервный банк», занимавший 289-е место по величине активов в стране. Регулятор обвинил банк в нарушении законодательства в области противодействия легализации доходов.

Москва, Наталья Рязанова

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