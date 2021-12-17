ЦБ отобрал лицензию у кредитной организации «Премиум»

Банк России лишил лицензии на осуществление банковских операций московскую небанковскую кредитную организацию «Премиум», сообщается на сайте регулятора.

По данным Центробанка, НКО «Премиум» проводила непрозрачные операции, направленные на обеспечение расчетов между физлицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами.

Как отмечает регулятор, организация нарушала банковское законодательство, а также нормативные акты Банка России. Кроме того, ее уличили в нарушения требований «антиотмывочных» законов.

НКО «Премиум» является оператором платежного сервиса Telepay с 20 тыс. терминалов и касс в разных регионах России.

По величине активов организация занимала 359-е место в банковской системе России.

Москва, Наталья Петрова

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