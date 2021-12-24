Россиян призвали не забывать о налогах с новогодних подарков

Близятся праздники, на которые традиционно принято в России дарить подарки. При получении некоторых презентов стоит помнить, что придется уплатить налог на доходы физических лиц. Об этом рассказала агентству «Прайм» адвокат Московской коллегии адвокатов «Указ» Татьяна Пахтова.

«В случае получения в дар недвижимого имущества, транспортных средств, акций, долей, паев, уплата НДФЛ обязательна», – указала адвокат.

Граждане, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, уплачивают НДФЛ не позднее 15 июля года, следующего за истекшим налоговым периодом. «Налоговая декларация по форме 3-НДФЛ представляется налогоплательщиками в налоговый орган не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом. Если возникают сложности с исчислением налога и заполнением декларации, лучше обратиться к специалистам, которые помогут сделать все правильно», – добавила юрист.

При этом если подарок получен от члена семьи или близкого родственника, в число которых входит супруг, родители, дети, усыновители, усыновленный, дедушка, бабушка, внук, брат или сестра, родные или сводные, в таком случае НДФЛ платить не нужно.

Пахтова напомнила, если не сдать налоговую декларацию, могут быть серьезные неприятности. В зависимости от состава и тяжести нарушения могут быть наложены как минимум штраф от 5% неуплаченной в срок суммы и вплоть до лишения свободы до трех лет.

Москва, Зоя Осколкова

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