Мошенники придумали схему для списания денег с карты до нуля за несколько минут

Мошенники придумали новую схему хищения денег. Все средства со счета списываются до нуля за несколько минут, при этом подтверждения платежа не требуется. Об этом пишет РБК.
О новой мошеннической схеме с обнулением счета на карте рассказали в ВТБ. Злоумышленники создают фишинговый сайт с объявлениями о покупке билетов на концерты и спектакли, но вместо покупки оформляется подписка. После этого с карт списываются деньги с интервалом в несколько секунд.
«С банковской карты покупателя происходят списания денежных средств в размере от 5 до 20 тысяч рублей с разницей в 10-15 секунд до полного обнуления баланса», – сообщил представитель банка.
По словам специалистов по кибербезопасности из Group-IB, раньше масштабного использования схемы с многократным списанием денежных средств не наблюдалось. В популярных мошеннических схемах количество списаний ограничено, и аферисты заранее пытаются узнать баланс карты для его полного обнуления. Предположительно, в новом способе обмана использовался бот, который инициировал платежи с подлимитной суммой, не требующей подтверждения платежа через 3-D Secure.
По данным Банка России, за третий квартал 2021 года мошенники похитили у банковских клиентов путем несанкционированных денежных переводов 3,2 млрд рублей.
Москва, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
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