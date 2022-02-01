В Лондоне хотят финансово поддержать свои СМИ за счет Google и Facebook

Законопроект, согласно которому Google и Meta (экс-Facebook) обяжут выплачивать компенсацию британским СМИ за использование их материалов подготовило правительство Великобритании, – сообщает The Times.

По информации издания, британская правительственная инициатива обяжет американские IT-гиганты сесть за стол переговоров с медиакомпаниями Соединенного Королевства для достижения компромисса в вопросе о размере выплат за размещение их статей на своих ресурсах. Если сторонам не удастся договориться насчет суммы, то в дело вступит Управление по конкуренции и рынкам Великобритании. Отмечается, что регулятор должен будет действовать «быстро и эффективно» в вопросе защиты интересов местных СМИ.

«Законопроект во многом повторяет закон, который вступил в силу в Австралии в феврале 2021 года. После принятия инициативы Google и Meta согласились выплачивать крупным австралийским медиакомпаниям по одному миллиарду долларов каждой в течение ближайших нескольких лет», – сообщают источники The Times.

Лондон, Иван Бабурин

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