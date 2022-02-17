Цукерберг решил называть своих сотрудников метатоварищи

Марк Цукерберг призвал отказаться от использования слова сотрудники и заменил его на «метатоварищи» (metamates). Кроме того, глава корпорации сменил слоган, который оказался позаимствован у военных.

В публикации в Facebook Цукерберг заявил о появлении новых ценностей внутри компании. Он также указал на неофициальный запрет слова «сотрудники» и предложил вместо него использовать «метатоварищи».

Новый слоган Meta теперь звучит как «Meta, метатоварищи, я» (Meta, Metamates, Me). Подобный девиз используют американские моряки – «Корабль, сослуживцы, я» (ship, shipmates, self). Смысл его в том, что на первом месте для моряка его корабль, потом команда, а только затем он сам.

В своем послании Цукерберг призвал сотрудников нести ответственность за общий успех перед коллегами, заботиться друг о друге и об успехе корпорации. Он также указал, что с обновлением ценностей на первом месте теперь компания Meta и все ее работники.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»