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Четверг, 17 февраля 2022, 12:06 мск

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Цукерберг решил называть своих сотрудников метатоварищи

Фото: www.facebook.com/zuck

Марк Цукерберг призвал отказаться от использования слова сотрудники и заменил его на «метатоварищи» (metamates). Кроме того, глава корпорации сменил слоган, который оказался позаимствован у военных.

В публикации в Facebook Цукерберг заявил о появлении новых ценностей внутри компании. Он также указал на неофициальный запрет слова «сотрудники» и предложил вместо него использовать «метатоварищи».

Новый слоган Meta теперь звучит как «Meta, метатоварищи, я» (Meta, Metamates, Me). Подобный девиз используют американские моряки – «Корабль, сослуживцы, я» (ship, shipmates, self). Смысл его в том, что на первом месте для моряка его корабль, потом команда, а только затем он сам.

В своем послании Цукерберг призвал сотрудников нести ответственность за общий успех перед коллегами, заботиться друг о друге и об успехе корпорации. Он также указал, что с обновлением ценностей на первом месте теперь компания Meta и все ее работники.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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