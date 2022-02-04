Британский регулятор оштрафовал Meta на 2 млн долларов

Британское Управление по конкуренции и рынкам (СМА) выписало Meta/Facebook штраф на 1,5 млн фунтов, т. е. на два миллиона долларов. Американская компания согласилась с наказанием и пообещала выплатить всю сумму.

«Meta оштрафована на 1,5 млн фунтов, поскольку не предупредила заблаговременно CMA об уходе ключевых сотрудников из компании», – говорится в сообщении на сайте регулятора.

CMA установила требования об информировании о смене состава сотрудников в июне 2020 года, когда Meta купила сервис Giphy. Американский IT-гигант вынужден сообщать об увольнении ключевых сотрудников и заранее уведомлять, что собирается повторно нанять работников или по-новому распределить обязанности внутри компании.

Представитель Meta заверил, что шраф будет уплачен в полном объеме, но назвал проблематичным, что СМА может повлиять на кадровую политику компании.

Ранее Meta стала ответчиком по коллективному иску на 3,1 млрд долларов. Юрист из Великобритании подала на компанию в суд от имени 44 млн британских пользователей Facebook за незаконный сбор персональных данных и злоупотреблении доминирующим положением среди соцсетей.

Лондон, Наталья Рязанова

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