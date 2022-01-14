Британцы через суд потребовали с Meta 3 млрд долларов

Компания Meta, ранее называвшаяся Facebook, стала ответчиком по коллективному иску на 2,3 млрд фунтов стерлингов, т.е. 3,1 млрд долларов. Апелляционный суд Великобритании принял заявление о незаконным сборе данных пользователей и злоупотреблении доминирующим положением среди соцсетей.

Юрист по конкурентному праву Лиза Ловдал Гормсен обратилась в суд от имени 44 млн британских пользователей Facebook. Она заявила, что с октября 2015 года по декабрь 2019 года граждане не могли поддерживать связь с друзьями и близкими с помощью другой соцсети, потому что Facebook доминировала на рынке.

При этом, компания использовала персональные данные пользователей, чтобы зарабатывать миллиарды. Британцы не получали никакой компенсации взамен, кроме условно бесплатного доступа к соцсети.

«Они эксплуатируют пользователей, забирая их персональные данные без надлежащей компенсации. Не думаю, что пользователи, принимая условия пользования услугами, в полной мере осознают, насколько несправедлива эта сделка», – цитирует истца TechCrunch.

В Meta возразили, что пользователи платформы сами решают, какие данные готовы передать и кому. Компания в ответ бесплатно предоставляет ценные услуги, заявили представители компании в беседе с The Guardian.

По итогам 2021 года компания Meta/Facebook стала главным разочарованием года по версии портала Yahoo! Finance. Пользователи отдали детищу Марка Цукерберга вдвое больше голосов, чем претендовавшей на то же звание Alibaba.

Лондон, Наталья Рязанова

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