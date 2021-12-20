Meta/Facebook стала худшей компанией года

Компания Meta, ранее носившая название Facebook, стала худшей компанией 2021 года по версии портала Yahoo! Finance. Детище Марка Цукерберга обошло других претендентов с большим отрывом.

В текущем году на последнее место в рейтинге претендовали Meta и Alibaba. 8% из 1541 респондента признали именно Meta главным разочарованием года. Это вдвое больше голосов, чем за китайскую компанию.

При этом, жалобы на компанию Цукерберга были многочисленными и очень разнообразными. Большая часть проголосовавших была недовольна негативным влиянием Instagram (принадлежит Meta) на детей и подростков. Многие респонденты готовы дать компании второй шанс в случае крупного пожертвования в фонд, решающий проблемы, порождаемые соцсетями.

Напомним, 76% американцев обвинили Facebook в негативном влиянии на общество во время опроса. Причем, 45% респондентов связали негатив с алгоритмами работы соцсети.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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