Facebook за один день потерял миллион пользователей

Глава компании Meta Platforms (экс-Facebook) Марк Цукерберг признал потерю миллиона активных пользователей в день социальной сетью Facebook, – сообщает 3 февраля американское издание об информационных технологиях ARS Technica.

Издание сообщает, что основная социальная платформа Meta – Facebook впервые за свою историю потеряла аудиторию. В четвертом квартале 2021 годы было зафиксировано снижение дневной активной аудитории примерно на 1 млн. пользователей.

Суммарно за четвертый квартал компания привлекла 10 млн. пользователей на все свои площадки, что является худшим показателе за последние годы. Причем рост аудитории осуществили, главным образом, сервисы Instagram и WhatsApp, да и они показали уменьшение скорости прироста аудитории, – пишет ARS Technica.

Сложившаяся ситуация стала, в частности, результатом конкурентного давления со стороны сервиса коротких видеороликов TikTok, в результате Meta оказалась на догоняющих ролях в соревновании сервисов коротких видео.

Сообщается также, что 2 февраля Meta Platforms представила финансовые результаты четвертого квартала 2021 года. Сразу после публикации отчетности акции компании упали на 24%, она потеряла в капитализации около $200 млрд.

Вашингтон, Иван Бабурин

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