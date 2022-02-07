Цукерберг угрожает отключить Facebook и Instagram в Европе

Компания Meta Platforms выступила с сваявлением, что готова прекратить предлагать свои услуги в Европе из-за споров о хранении данных пользователей социальных сетей Facebook и Instagram, – сообщают СМИ со ссылкой на финансовый отчет Meta Platforms для Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

Сообщается, что глава Meta Platforms Марк Цукерберг требует, чтобы все пользовательские данные могли по-прежнему загружаться на серверы компании в США. В противном случае просто прекратит оказывать услуги компании в Европе.

СМИ напоминают, что кроме Facebook и Instagram в портфель Meta Platforms также входят популярный мессенджер WhatsApp, онлайн-база данных движущихся изображений Giphy и услуги производителя виртуальных шлемов Oculus, к которым относятся, например, магазин приложений и игр. Эти сервисы также хранят пользовательские данные.

Европейские регуляторы давно выступают против отправки пользовательских данных за пределы ЕС. Более того, в июле 2020 года Суд Европейского Союза признал недействительным соглашение между ЕС и США, согласно которому компании могли передавать персональные данные европейских пользователей в США.

Отправка данных европейских пользователей в США противоречит правилам защиты персональных данных (GDPR,). Следует отметить, что это касается не только Meta Platforms, но и других компаний, которые работают с европейскими пользовательскими данными за пределами Евросюза.

В опубликованном отчете Meta Platforms говорится: «Если не будет принята новая трансатлантическая система передачи данных из Европы в Соединенные Штаты, не сможем предлагать наши продукты и услуги в Европе, в том числе – Facebook и Instagram».

Вашингтон, Иван Бабурин

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