Western Union в конце марта прекратит операции внутри России

Western Union с 1 апреля прекратит осуществлять денежные переводы внутри России.

Решение принято из-за низкойго спроса на внутрироссийские переводы. Компания продолжит проводить трансграничные операции. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо Western Union, направленном банкам-партнерам. Представитель компании подтвердил эту информацию.

Отмечается, что отправить перевод внутри России через Western Union нельзя будет уже 31 марта, а с 1 апреля не будет возможности получить выплату или возврат. Если клиент перевел деньги до 31 марта, но адресат их не получил, средства можно будет вернуть через «Почту России» с 1 апреля.

Также с 24 марта лимит внутренних переводов будет снижен до 5 тыс. рублей. В настоящее время в зависимости от условий сумма предельного перевода в день составляет от 50 тыс. рублей до $7,5 тыс.

Компания не раскрывает, какой объем переводов осуществляется по внутрироссийским каналам. Согласно данным Центробанка РФ, за 11 месяцев прошлого года физлица отправили из России через системы денежных переводов $7,8 млрд. В этой статистике учитываются Western Union, «Золотая корона», «Юнистрим», Contact и «Почта России».

Москва, Наталья Петрова

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