Жители России взяли рекордное число микрозаймов

В конце прошлого года в России резко увеличился спрос на микрозаймы. С октября по декабрь 2021 года россияне набрали 11,2 млн кредитов в этом сегменте на 150,9 млрд рублей. В годовом выражении прирост составил 117,9%, что стало рекордом с 2019 года.

За весь 2021 год портфель займов физлицам вырос на 47,1% и составил 234,1 млрд рублей, пишет РБК со ссылкой на данные саморегулируемой организации микрофинансовых организаций «Микрофинансирование и Развитие». В IV квартале рост ускорился, а число кредитов выросло на 12,3%. За весь год микрофинансовые организации (МФО) выдали 35,7 млн кредитов на общую сумму в 472,5 млрд рублей. Число активных договоров займа по итогам прошлого года превысило 15,2 млн.

Большая часть заемщиков в IV квартале взяли ссуды онлайн – доля таких кредитов за год достигла 80,4%. По сравнению с прошлым годом количество и сумма оформляемых онлайн кредитов взлетели почти втрое.

По мнению экспертов, доходы людей не поспевают за инфляцией, а займы являются простым способом сохранить привычное качество жизни. Еще одна причина роста рынка – популярность и удобство онлайн-сервисов кредитования. Многие участники отрасли переориентировали свои бизнес-процессы в пользу онлайн-выдач, а заемщики «перестроились психологически» и стали брать микрозаймы повторно.

Москва, Зоя Осколкова

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