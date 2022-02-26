СМИ: Отключение России от SWIFT – вопрос нескольких дней

Решение об отключении России от международной системы межбанковских переводов SWIFT из-за военной операции на Украине будет принято в течение нескольких дней. Об этом в субботу сообщает Reuters со ссылкой на слова неназванного управляющего центральным банком Еврозоны.

«SWIFT – это вопрос времени, очень короткого времени, дней», – сообщил собеседник агентства.

Вместе с тем, он отметил, что, что подобного решения может оказаться недостаточно. «Достаточно ли этого? Нет. Необходимо ли это? Абсолютно. Санкции имеют смысл только в том случае, если есть издержки для обеих сторон и это будет дорого», – сказал чиновник.

Ранее представители властей США и ЕС заявляли, что отключение России от SWIFT в связи с событиями на Украине остается на повестке санкций. Накануне президент Украины Владимир Зеленский потребовал отключения России от SWIFT. На этом решении настаивают Великобритания и еще ряд стран Европы. Глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес после вчерашней встречи министров иностранных дел стран ЕС заявил, что Россию следует отключить от SWIFT. Зеленский позже сообщил, что президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги поддержали отключение России от SWIFT в качестве ответной меры на начало российской военной операции на Украине. Об этом написал в соцсетях. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в свою очередь заявил, что Кипр подтвердил, что не будет блокировать решение об отключении России от SWIFT.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните утверждает, что не осталось европейских стран, несогласных с предложением отключить Россию от SWIFT.

Ранее CNN со ссылкой на источники сообщала, что несколько стран ЕС – Германия, Италия, Венгрия и Кипр – выступают против отключения России от международной платежной системы.

Надо отметить, что в России в ответ на риски возможного отключения отечественных банков от SWIFT создана своя межбансковская система передачи финансовых сообщений. К ней подключено уже 23 зарубежных участника из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Германии и Швейцарии, передает «Прайм».

Москва, Наталья Петрова

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