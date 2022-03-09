Кабмин РФ намерен освободить от НДФЛ доходы по вкладам за 2021-2022 годы

Правительство России предлагает освободить граждан от уплаты подоходного налога (НДФЛ) с процентов по банковским вкладам. Об этом заявил премьер Михаил Мишустин на заседании кабмина в среду. Предполагается, что взимание налога будет отменено на два года – сбор не нужно будет платить за 2022-й и за прошлый год.

«После повышения ключевой ставки кредитные организации существенно увеличили проценты по вкладам, а значит, доходы по ним вырастут, как и сумма налога, которую нужно было бы уплатить в этом году», – отметил глава правительства РФ. Мишустин подчеркнул, что отмена налога с процентов за 2021-2022 годы «позволит поддержать граждан и помочь сохранить сбережения, что в нынешней ситуации особенно важно».

НДФЛ на проценты по вкладам был введен с 1 января 2021 года. Налог 13% взимается с совокупного процентного дохода за год по всем вкладам в российских банках за вычетом необлагаемой суммы. Эта сумма рассчитывается по следующей формуле: ключевая ставка Банка России на 1 января (4,25% на начало 2021 года) умноженная на 1 млн рублей. Таким образом, для 2021 года это 42,5 тыс. рублей, а для 2022 года – 85 тыс. рублей.

Москва, Наталья Петрова

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