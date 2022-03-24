Торги на Мосбирже открылись впервые за месяц, и приложения брокеров рухнули: спрос ажиотажный

Сегодня впервые за месяц открылись торги на Московской бирже. Инвесторы сразу же обрушили приложения почти всех брокеров, зайти и купить либо продать акции могут не все. «Ничего, мы подождем. Это как с сахаром. Кто-то в первые минуты побежал, а кто-то без спешки потом закупился», – иронизируют инвесторы.

Напомним, торги ценными бумагами на Мосбирже были приостановлены еще 28 февраля, потому что российский фондовый рынок продемонстрировал максимальный за всю свою историю обвал.

Сегодня, 24 марта, Банк России впервые за месяц открыл торги 33 акциями, входящими в индекс Мосбиржи (IMOEX). Биржа открыта с 9:50 до 14:00 по московскому времени. В первые же минуты приложения многих брокеров не выдержали наплыва пользователей и стали выдавать ошибку. «Новый День» поговорил с инвесторами, пользующимися разными приложениями. По их данным, «Тинькофф» сообщает об ошибке и не дает выставить заявки, «Альфа-банк» и Сбер вообще не открываются.

Будет ли работать Мосбиржа завтра, пока неизвестно. «Режим работы Московской биржи на последующие дни будет объявлен на официальном сайте Банка России позднее», – говорится в официальном сообщении регулятора.

Москва, Екатеринбург, Анастасия Истомина

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