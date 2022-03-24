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Конфликт на Украине

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NewDayNews.ru

Четверг, 24 марта 2022, 16:51 мск

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Российский рынок акций закрылся ростом после возобновления торгов

Российский фондовый рынок по итогам торгов, возобновившихся после месячной паузы, закрылся ростом одного из двух основных индексов.

Индекс Московской биржи вырос на 4,37%, до 2578,51 пункта. В первый час торгов индекс Мосбиржи поднимался на 11,8%, до 2761,17 пункта – максимально значения с 22 февраля. Долларовый индекс РТС опустился на 9%, до 852,64 пункта, из-за заметного удешевления рубля к американской валюте за время приостановки торгов.

Самый высокий рост продемонстрировали акции «ФосАгро» (+26,62%), «Татнефти» (+20,11%), «Новотэка» (+18,48%), ФСК ЕЭС (+17,96%), «Роснефти» (+16,97%)

В лидерах снижения оказались ценные бумаги «Аэрофлота» (-16,44%), ИнтерРАО (-6,94%), «Транснефти» (-6,06%), ВТБ (-5,52%).

Биржевой курс доллара, по состоянию на 14:47 мск, снижался на 1,74 рубля, до 95,99 рубля. Евро к этому времени опустился на 2,68 рубля, до 105,33 рубля. Накануне курс рубля резко укрепился после решения президента РФ Владимира Путина продавать газ в недружественные страны за рубли. На торгах на Мосбирже курс доллара опускался ниже 95 рублей, евро в моменте был дешевле 110 рублей.

Напомним, торги на российском рынке акций были приостановлены 28 февраля после рекордного за всю историю обвала на фоне военной спецоперации Минобороны РФ на Украине. В четверг, 24 марта, торги на Мосбирже были открыты после месячного перерыва. В них участвовали акции 33 компаний, входящих в индекс Мосбиржи. Как сообщал «Новый День», с открытием торгов инвесторы обрушили приложения почти всех брокеров, зайти и купить либо продать акции могли не все. Приложения многих брокеров стали выдавать ошибку, не выдержав наплыва пользователей.

Москва, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»

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