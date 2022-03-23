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Среда, 23 марта 2022, 18:11 мск

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Биржевой курс доллара упал ниже 100 рублей

Биржевой курс российской национальной валюты резко укрепился после распоряжения президента РФ Владимира Путина продавать газ в недружественные страны за рубли. На торгах на Московской бирже курс доллара опускался ниже 95 рублей, евро в моменте был дешевле 110 рублей.

К 16:18 мск американская валюта продавалась по 100,20 рубля, европейская – по 110,54, что почти на 4 рубля меньше официальных курсов, установленных на сегодня Банком России.

Как сообщалось ранее, Путина на совещании с членами правительство сообщил, что им принято решение в самое короткое время реализовать комплекс мер по переводу природного газа, поставляемого в так называемые недружественные станы, на российские рубли, то есть отказаться от использования в таких расчётах всех скомпрометировавших себя валютах.

Напомним, ранее кабинет министров утвердил список недружественных России государств и территорий. В этот перечень вошли Австралия, Албания, Андорра, Великобритания, включая Джерси, Ангилью, Британские Виргинские острова, Гибралтар, государства – члены Европейского союза, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Республика Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, США, Тайвань (Китай), Украина, Черногория, Швейцария, Япония.

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

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