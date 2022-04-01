Банк России вдвое увеличил лимит на денежные переводы за границу для физлиц

Банк России смягчил ограничения на переводы физических лиц за границу: лимит увеличен вдвое – с $5 тыс. до $10 тыс. в месяц.

Новые ограничения по суммам установлены на шесть месяцев, сообщает регулятор. Они касаются россиян, граждан стран, не поддерживающих санкции, а также граждан всех других государств, работающих в России по трудовым или гражданско-правовым договорам. Всем остальным переводы делать запрещено в течение полугода. Речь идет о стран, поддерживающих санкции, которые не работают в России, а также о юрлицах из этих государств.

«В течение календарного месяца физические лица имеют право перевести за пределы Российской Федерации со своего счета в российском банке на свой счет или другому физическому лицу за рубежом не более 10 тыс. долларов США или в эквиваленте в другой валюте. Через компании, оказывающие услуги по переводу денежных средств без открытия счета, можно перевести в месяц не более 5 тыс. долларов США или в эквиваленте в другой валюте», – говорится в сообщении Центробанка.

Отмечается, что суммы переводов рассчитываются по официальному курсу иностранных валют к рублю, установленному ЦБ на дату поручения на осуществление перевода.

Москва, Наталья Петрова

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