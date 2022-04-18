Банки снижают кешбэк и изменяют программы лояльности

Российские банки меняют программы лояльности в связи со вступлением в силу распоряжения Центробанка РФ о максимальном размере эквайринговой комиссии на покупки социально значимых товаров и услуг. Решение об этом уже приняли «Сбербанк», «Росбанк» и банк «Русский стандарт», пишет РБК.

Как сообщил представитель «Сбербанка», в ближайшее время финансовая организация анонсирует изменения в программе лояльности. «Мы планируем, что они будут временными, после чего клиенты смогут продолжить получать свои бонусы в привычном размере», – отметил представитель банка.

«Росбанк» с 18 апреля будут начислять 0,5% кешбэка на покупки товаров и услуг, по которым ограничена эквайринговая комиссия, вместо 1%, а также отменит повышенный кешбэк в 3% на часть категорий.

«Русский стандарт» также будет начислять 0,5% вместо 1-1,5% на категории товаров и услуг из списка Банка России. Изменения коснутся программ лояльности RS Cashback, Travel, Membership Rewards, RSB Imperia Rewards, RSB World Mastercard Cash Back.

Некоторые банки, в том числе «Открытие», «Тинькофф», МКБ, пока не собираются менять условия для своих клиентов.

Напомним, Банк России с 18 апреля по 31 августа 2022 года установил максимальное значение эквайринговых комиссий, которые магазин или другая организация платит своему обслуживающему банку. Максимальная комиссия отныне составляет 1% за оплату картами социально значимых товаров и услуг. Ранее тарифы за эквайринг находились на уровне 1,2-2,2%. Сниженные комиссии касаются розничной продажи продуктов питания, потребительских товаров, в том числе одежды, топлива, медизделий и лекарственных препаратов, а также распространяются на услуги в сферах связи, ЖКХ, медицины, образования, культуры, туризма и перевозки пассажиров.

Москва, Наталья Петрова

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