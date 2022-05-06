Влияние санкций: Счетная палата допустила ощутимое сокращение доходов регионов

Санкции против России повлияют на устойчивость бюджетов российских регионов, полагают в Счетной палате РФ. Снижение поступлений в консолидированные бюджеты субъектов Федерации может составить 5-8% в текущем году. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на оценку аудитора СП Натальи Труновой. Как уточнила аудитор, такая ситуация возможна при пессимистичном сценарии развития событий.

По мнению контрольного ведомства, санкции против России действительно повлияют на устойчивость региональных бюджетов определенным образом. Однако, указала Трунова, сейчас нет однозначного понимания, как кризис отразится на исполнении и сбалансированности региональных финансов в целом по стране и в отдельных субъектах. Многое будет зависеть от скорости адаптации регионов к новым условиям, отметила аудитор.

Трунова обратила внимание на то, что ряд регионов принимают как общие антикризисные меры, так и активно работают над продвижением предприятий на новых рынках, создание новых схем логистики.

Напомним, 1 мая президент России Владимир Путин подписал закон о бюджетных кредитах для регионов РФ и их погашении в 2022 году. Эта мера призвана обеспечить финансовую стабильность регионов в условиях санкционного давления. Согласно документу, кредиты на общую сумму в 390,7 млрд рублей для погашения долговых обязательств в этом году будут предоставлены не только субъектам РФ, но и муниципалитетам.

Москва, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»