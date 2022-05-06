Штатная работы сервисов платежной системы ЦБ восстановлена

Банк России сообщил о восстановлении штатной работы сервисов своей платежной системы.
«С 09:38 мск все сервисы платежной системы Банка России, а также Система передачи финансовых сообщений (СПФС) работают в обычном режиме», – говорится в сообщении ЦБ.
Ранее сегодня регулятор предупредил о задержках операций в сервисах платежной системы Центробанка, а также в СПФС в связи с техническими работами. «Часть операций может проходить медленнее, либо их придется повторить позднее», – сообщал регулятор, подчеркивая, что «все средства клиентов сохранены».
Москва, Наталья Петрова
© 2022, РИА «Новый День»
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