ЦБ намерен договориться еще с двумя странами о приеме карт «Мир»

Банк России ведет переговоры о приеме карт «Мир» с еще двумя туристическими странами. Об этом сообщила первый зампредседателя ЦБ Ольга Скоробогатова. По ее словам, соответствующих соглашений Центробанк рассчитывает достичь летом.

«Помимо 10 стран еще две страны у нас сейчас идут в таком рабочем обсуждении. Это наиболее известные туристические страны. Мы планируем летом уже достичь соглашения, как они будут постепенно организовывать свои инфраструктуры для приема карты «Мир», – цитирует Скоробогатову «Интерфакс».

Ранее зампред Центробанка сообщила, что Национальная система платежных карт работает над запуском карт «Мир» на Кубе и еще в двух странах. Что это за страны, пока не раскрывается.

Карты российской платежной системы «Мир» сейчас принимают в Турции, Вьетнаме, Армении, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии.

Москва, Наталья Петрова

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