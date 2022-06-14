Киев попросит списать ему внешний долг

Депутаты Верховной рады Украины подготовили обращение к президенту страны Владимиру Зеленскому. Главу государства попросят договориться о списании части украинского внешнего долга.

Проект обращения к Владимиру Зеленскому и правительству Украины внесен в Верховную раду 14 июня. Документ опубликован на сайте рады.

В тексте обращения предлагается «безотлагательно провести переговоры со всеми иностранными партнерами – кредиторами Украины о списании и пересмотре государственного и гарантированного государством внешнего долга Украины».

По информации украинского Минфина, Киев должен погасить более 3,3 млрд долларов до конца года. Общая сумма внешнего долга достигает 56,83 млрд долларов.

В конце мая Минфин Украины признал, что госбюджет на две трети состоит из выданных стране кредитов и международных грантов. Владимир Зеленский заявил, что Киеву нужно семь миллиардов долларов в месяц для выдачи зарплат и соцвыплат. В кабмине ежемесячный дефицит украинского бюджета оценили в пять миллиардов долларов.

Киев, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»