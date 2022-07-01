К 1 июля не успела подключиться к СБПэй половина системно значимых банков

Половина системно значимых российских банков не успела подключиться к сервису СБПэй в определенный Банком России срок – до 1 июля. Это следует из данных сайта Системы быстрых платежей (СБП).

Всего к сервису присоединились118 банков. Из 13 системно значимых банков к СБПэй пока не подключилась половина – Газпромбанк, Альфа-банк, Сбербанк, банк «Открытие», Росбанк, Тинькофф банк и Райффайзенбанк, сообщает «Интерфакс». Из-за этого регулятор начнет их штрафовать.

Подключиться к СБПэй все банки должны были еще до 1 апреля, но Центробанк сдвинул сроки до 1 июля, отказавшись штрафовать их за отсутствие сервиса.

«Мы не собираемся продлевать эту меру. Полагаем, что с учетом дополнительного времени у участников рынка была возможность спланировать время и ресурсы на реализацию этого сервиса», – заявили в пресс-службе Банка России.

Мобильное приложение СБПэй, действующее на базе Системы быстрых платежей Центробанка, – это отечественный аналог прекративших работу в России сервисов Apple Pay и Google Pay. Сейчас СБПэй поддерживает оплату через QR-код, кнопку на сайте или через ссылку. Ожидается, что в скором времени в приложении станет доступна возможность оплаты с помощью NFC.

Москва, Наталья Петрова

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