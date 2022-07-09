Российские банки резко снизили ставки по кредитам

Крупные российские банки перешли к рекордно быстрому снижению ставок по кредитам для населения, следует из данных за неделю с 30 июня по 7 июля, которые приводит РБК со ссылкой на платформу «Финуслуги» Московской биржи. Условия по потребительским ссудам смягчили сразу 11 банков из топ-20: ВТБ, Альфа-банк, Газпромбанк, Промсвязьбанк, Росбанк, Райффайзенбанк, Московский кредитный банк, «Хоум Кредит», МТС Банк, «Уралсиб» и «Ак Барс».

В частности, средняя ставка по потребительским ссудам за отчетный период упала на 3,93% – до 18,66% годовых. Средняя стоимость необеспеченных кредитов на любые цели сократилась на 4,26%, опустившись ниже 19,5% годовых. В сегменте залоговых кредитов, куда попадают потребительские ссуды под залог автомобиля или недвижимости, ставки за неделю снизились на 2,44% – до 16,35%.

Такое резкое снижение наблюдается впервые с конца мая, уточнил изданию управляющий директор проекта «Финуслуги» Игорь Алутин. По его словам, стоимость кредитов для населения может продолжить снижаться вслед за ключевой ставкой (в настоящее время 9,5%), но «с запозданием».

«Движение ставок по кредитам на коротких временных отрезках может иметь разнонаправленный характер: после резкого снижения вслед за ключевой ставкой может быть коррекция ставок и вверх. Кроме того, по краткосрочным кредитам могут иметь значение сезонные факторы. Если ситуация будет стабильной, снижение ставок по кредитам продолжится, но будет более плавным», – отметил Алутин.

Москва, Светлана Антонова

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