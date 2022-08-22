Россия и Индия готовятся признать платежные системы друг друга

Россия и Индия вскоре могут признать платежные системы друг друга, сообщает издание Deccan Herald. Речь идет о системах «Мир» и RuPay.

«Взаимный прием карт RuPay и «Мир» в рамках национальных платежных инфраструктур двух стран облегчит для посетителей Индии из России и наоборот возможность совершать платежи с помощью карт без каких-либо проблем», – пишет издание (цитата по «Прайм»).

Как рассказали источники газеты, этот вопрос обсуждался во время визита советника по нацбезопасности Индии Аджита Довала в Москву 17-18 августа. В ходе визита Довал провел встречи с секретарем Совета Безопасности России Николаем Патрушевым, вице-премьером, главой Минпромторга Денисом Мантуровым и другими членами российского правительства.

Отмечается, что уже сейчас рассматриваются варианты внедрения сервисов межбанковских переводов двух стран – индийского «Единого платежного интерфейса» (Unified Payments Interface) и российской «Системы быстрых платежей».

Россия и Индия также обсуждают расширение использования национальных валют в двусторонней торговле. Кроме того, рассматривается возможность создания международной резервной валюты на основе валют пяти стран БРИКС.

Ранее замглавы МИД России Александр Панкин сообщил, что Москва ведет переговоры об использовании платежной карты «Мир» с рядом странами, в том числе с Индией, Азербайджаном и Китаем. Переговоры также ведутся с Бахрейном, Египтом, Кубой, Мьянмой, Нигерией и Таиландом, добавил дипломат в комментарии ТАСС.

Москва, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»