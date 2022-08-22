МИД Польши призвал одобрить отказ ряда стран ЕС от евро

Отдельные страны Евросоюза должны иметь возможность отказаться от использования евро и вернуться к национальным валютам, считает глава МИД Польши Збигнев Рау. Подобное решение уровняет возможности членов ЕС развиваться.

Министр уверен, что данная реформа была бы продолжением политики союза.

«Равенство государств-членов требует восстановления равенства возможностей их развития, что, в свою очередь, должно привести к реформе еврозоны. Радикализм этой реформы не может априори исключать какие-либо решения, такие как временное или постоянное возвращение части стран-членов еврозоны к национальным валютам», – сказал Збигнев Рау в интервью изданию Rzeczpospolita.

Возврат европейских стран к национальным валютам спрогнозировал спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. По его мнению, финансовые проблемы затронули практически все страны Евросоюза, а углубление кризиса может привести к ослаблению евро и возврату к национальным валютам.

Варшава, Наталья Рязанова

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