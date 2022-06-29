Володин допустил возврат стран ЕС к национальным валютам

Финансовые проблемы Евросоюза будут усугубляться, а это может привести к ослаблению евро. В результате страны ЕС могут вернуться к национальным валютам, считает спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Одна из причин такой ситуации – привычка европейских стран «жить в долг». Так, долг Греция достигает 185,4% к ВВП, у Италии – 150,56%, у Франции – 112,58%. Володин отметил, что раньше богатые страны ЕС могли помогать более бедным еврососедям, но теперь проблемы практически у всей Европы. А лавный союзник не спешит помогать ЕС.

«США не спешат на помощь европейским странам. Им эта ситуации выгодна: слабеет зона евро, конкурирующая с долларовой. Европе навязываются более дорогие американские ресурсы», – написал спикер Госдумы в своем телеграм-канале.

В будущем подобные проблемы могут настолько ослабить общую европейскую валюту, что расчеты вновь переведут в национальные валюты.

«Все эти проблемы будут усугубляться. Что может стать причиной кризиса Евросоюза, как следствие – ослабления евро и, возможно, даже возврата к национальным валютам», – считает Володин.

Как сообщал «Новый День», Еврокомиссия ухудшила прогноз роста реального ВВП еврозоны в 2022 году с 4% до 2,7%. Прогноз по ускорению инфляции достиг 6,1%, хотя в 2021 году она не превышала 2,6%.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предупредил, что введение Евросоюзом эмбарго на импорт газа из России разрушит европейскую экономику. Страны ЕС уже столкнулись с ростом цен из-за подорожания энергоносителей.

Москва, Наталья Рязанова

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