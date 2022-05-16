ЕК ухудшила прогноз роста ВВП еврозоны и мира

Еврокомиссия ухудшила прогноз роста реального ВВП еврозоны в 2022 году с 4% до 2,7%. Прогноз по росту мирового ВВП снизился с 5,7% до 3,2%, передает РИА Новости со ссылкой на весенний экономический доклад ЕК.

В феврале ЕК выпустила доклад, в котором прогноз по развитию региона и мирового ВВП был более оптимистичен. Так, предполагалось, что в 2023 году ВВП еврозоны вырастет на 2,7%, но теперь этот показатель снижен до 2,3%.

Аналитики ЕК отметили растущее давление инфляции в мире на фоне ситуации на Украине. Только в еврозоне ожидается ускорение инфляции до 6,1%, хотя в 2021 году она не превышала 2,6%. Украинский кризис негативно влияет на перспективы роста для экономик большинства государств, считают в ЕК.

Согласно прогнозу, ВВП покажет наименьший рост в Эстонии (+1%), Финляндии (+1,6%) и Германии (+1,6%). А вот в Португалии ВВП прибавит 5,8%, в Ирландии – 5,4%.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что антироссийские санкции приближают мировой кризис, но ради доминирования Запад готов пожертвовать всем остальным миром. Инфляция в отдельных странах Европы почти достигла 20%, а рост цен в целом по еврозоне превысил 11%.

Брюссель, Наталья Рязанова

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