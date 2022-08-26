76 россиян во Франции подали в суд за блокировку банковских счетов из-за национальности

Во Франции 76 граждан России подали иски в отношении банков, которые заблокировали их счета. Истцы посчитали введение ограничительных мер дискриминацией. Об этом сообщает Le Figaro.

Речь идет о блокировке банковских счетов с начала спецоперации России на Украине. Проживающие во Франции россияне не смогли получить доступ к своим средствам по надуманным, по их мнению, причинам.

Так кредитные организации обуславливали свое решение следующим образом: «в связи с текущими политическими обстоятельствами ваш счет временно заблокирован»; «это банковское регулирование перед лицом текущих политических проблем»; «блокировка связана с вашей национальностью в текущем контексте».

«Банки должны были следить за движением фондов и отслеживать операции олигархов, которые стремились рассредоточить свое имущество, но их занесло. Без разбора и без какого-либо метода они вышли далеко за пределы того, что должны были делать», – приводит издание комментарий адвоката.

Кроме того, россиянам отказывали в получении кредитов, а также не позволяли открыть новые счета и закрыть уже имеющиеся. Согласно правилам, банки не могут принимать вклады россиян на сумму более 100 тысяч евро. Но людям блокировали переводы и по 1000-2000 евро. При этом те граждане РФ, кто получил во Франции вид на жительство, и вовсе не должны попадать под эти ограничения.

Париж, Зоя Осколкова

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