Россиянам за два года спишут долги на 3,7 млрд рублей

В России за два года реализации процедуры внесудебного банкротства гражданам спишут долги на сумму в размере более 3,7 млрд рублей. Об этом заявил первый замминистра экономического развития Илья Торосов.

Механизм избавления от долгов без суда был запущен 1 сентября 2020 года. За два года поступило 22,5 тысячи заявок на внесудебное банкротство, из них по 11,9 тысячи обращениям физлиц было отказано. Причины по-прежнему заключаются в несоответствии установленным критериям, пишут «Известия».

Так, например, гражданам могут отказать из-за отсутствия на руках оконченного исполнительного производства. То есть документа, который бы подтверждал, что у заявителя нет имущества, которое можно реализовать для дальнейшего погашения долга.

«На начало сентября текущего года гражданам в совокупности будет списано порядка 3,7 млрд рублей. Из них уже списано более 2,4 млрд в связи с завершением процедуры», – подчеркнул Торосов.

Как сообщил газете руководитель «Федресурса» Алексей Юхнин, за два года увеличилась осведомленность населения о практике внесудебного банкротства, граждане разобрались с критериями допуска и обращаются за процедурой более осмысленно.

По числу банкротств без суда в разрезе регионов лидируют Омская, Челябинская, Оренбургская, Свердловская области и Краснодарский край. На сегодняшний день значительной активизации обращений за механизмом избавления от долгов без суда не наблюдается: число заявок сократилось в 1,9 раза по сравнению с сентябрем 2020 года.

Москва, Зоя Осколкова

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