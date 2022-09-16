В России рекордно сократилось число банкоматов

В России резко уменьшилось число банкоматов. Тенденция к сокращению парка АТМ наблюдается на протяжении восьми лет. Россияне все чаще предпочитают безналичные операции с использованием мобильных приложений.

За второй квартал 2022 года число банкоматов в России уменьшилось на 6,2 тыс. – до 181,2 тыс. штук, пишут «Известия» со ссылкой на данные Центробанка. Это наиболее резкое сокращение с начала 2016 года. Тогда за I квартал численность парка устройств самообслуживания снизилось на 8,5 тыс. – до 205 тыс.

Банкоматная сеть сокращается по нескольким причинам. Так часть производителей ушли с российского рынка, на них приходится две трети АТМ, которые используются в кредитных организациях по всей России. Пока эти машины работают исправно, хотя банки сталкиваются с трудностями при обновлении ПО.

Кроме того, в ЦБ считают, что это связано с популяризацией безналичных операций, а также развитием дистанционных каналов обслуживания клиентов, в том числе мобильных приложений. Наибольший толчок в развитии эта сфера получила по время локдаунов и ограничений, введенных для борьбы с распространением коронавируса.

«Тенденция сохранилась и в постпандемийный период – на фоне масштабного развертывания СБП, роста со стороны банков предложения высокотехнологичных и удобных дистанционных сервисов, а также развития сети POS-терминалов в торговых точках», – добавили в регуляторе.

Москва, Зоя Осколкова

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