Банки заявили о резком падении спроса на кредиты у россиян

Спрос россиян на кредиты в конце сентября и октябре резко упал на 10-25%. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на финансо-кредитные организации. Тенденция нетипична для этого периода: обычно с осени и до конца года число заявок на кредиты, наоборот, растет, рассказали в банках.

По мнению опрошенных изданием экспертов, это реакция граждан на геополитические события. В таких ситуациях люди чаще предпочитают накапливать финансовую подушку и откладывать крупные покупки, для которых необходимо оформление займа, отметили в финансовом маркетплейсе «Сравни».

Кроме того, сокращение спроса может быть связано и с оттоком некоторой доли кредитоспособных граждан за рубеж после начала частичной мобилизации

Финансовый эксперт Алексей Кричевский обратил внимание на определенную «заморозку» предложения. В частности, сейчас мужчины до 40 лет стали своего рода «токсичными» заемщиками, и риски здесь для банков существенно выше, чем банальные невыплаты, указал он.

Помимо этого, снижение реальных располагаемых доходов россиян сокращает возможности получения займов, добавил Кричевский.

Также на ситуацию влияет и удорожание заемных средств – по потребкредитам средняя процентная ставка достигла 19,69% годовых.

Вместе с тем, доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Диана Степанова прогнозирует, что со стабилизацией ситуации в течение одного-двух месяцев население может постепенно вернуться к прежней модели финансового поведения. Этому может поспособствовать и приближение новогодних праздников.

В то же время Алексей Кричевский отметил, что сейчас невозможно предсказать, каким будет дальнейшее падение спроса на кредиты и будет ли оно вообще. Дело в том, что геополитическая ситуация может измениться за один день, сказал он. Эксперт подчеркнул, что в текущих реалиях каждый гражданин, перед тем как взять кредит, должен все трезво взвесить.

Москва, Наталья Петрова

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