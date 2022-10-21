В Госдуме предложили платить из бюджета алименты за мобилизованных

Призванные по частичной мобилизации россияне не смогут платить алименты, ведь их трудовые договоры приостановят. В Госдуме предложили возложить эту обязанность на государство, чтобы дети не остались без обеспечения, пишут «Известия».

По данным юристов, в 95% случаев алименты на ребенка взыскивают через суд. Тогда нужная сумма удерживается из зарплаты родителя в соответствии с исполнительным листом. Пока мобилизованные будут участвовать в СВО, за ними сохранят рабочее место, но не зарплату.

«Поэтому мы считаем необходимым установить в качестве господдержки ежемесячное пособие в размере суммы, положенной к выплате алиментов на время участия мобилизованного в СВО, и полное погашение суммы задолженности по алиментам в случае гибели или смертельного ранения», – пояснил соавтор проекта, депутат Госдумы Владимир Кошелев.

Некоторые эксперты отметили, что мобилизованные граждане будут получать выплаты как военные по контракту. Суммы в 195 тыс. рублей достаточно для уплаты алиментов и покрытия возможных долгов.

Москва, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»