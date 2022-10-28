Банк России оставил ключевую ставку на уровне 7,5%

Совет директоров Банк России по итогам сегодняшнего заседания решил сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% годовых, говорится в сообщении ЦБ. До этого регулятор, начиная с апреля, шесть раз подряд снижал ключевую ставку. Как пояснил Банк России, текущие темпы прироста потребительских цен остаются низкими, способствуя дальнейшему замедлению годовой инфляции, однако инфляционные ожидания населения и бизнеса находятся на повышенном уровне и выросли по сравнению с летними месяцами.

Согласно уточненному прогнозу ЦБ, к концу 2022 года годовая инфляция с учетом переноса сроков индексации тарифов ЖКХ составит 12,0-13,0%, в 2023 году с учетом проводимой денежно-кредитной политики снизится до 5,0-7,0%, а в 2024 году вернется к 4%.

«По оценкам Банка России, частичная мобилизация будет сдерживающим фактором для динамики потребительского спроса и инфляции на горизонте ближайших месяцев. Однако в последующем ее эффекты будут проинфляционными за счет усиления ограничений на стороне предложения», – отметил регулятор.

Как считает Центробанк, в среднесрочной перспективе по-прежнему преобладают проинфляционные риски, которые несколько выросли с середины сентября.

«Дальнейшее усиление внешних торговых и финансовых ограничений, фрагментация мировой экономики и финансовой системы способны привести к большему, чем ожидается в базовом сценарии, снижению потенциала российской экономики», – указывает регулятор.

В то же время «реализация растущих рисков глобальной рецессии может дополнительно ослабить внешний спрос на товары российского экспорта и, как следствие, привести к ослаблению рубля», – предупреждает ЦБ.

Регулятор обратил внимание на то, что динамика экономики и инфляции в значительной мере зависит от решений, принимаемых в области бюджетной политики. «Банк России исходит из уже принятых решений по среднесрочной траектории расходов федерального бюджета и бюджетной системы в целом», – говорится в пресс-релизе. При этом ЦБ не исключил ужесточения денежно-кредитной политики в случае дополнительного увеличения бюджетного дефицита для возвращения инфляции к целевому показателю 4% в 2024 году.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, намечено на 16 декабря 2022 года.

Добавим, ранее сегодня бизнесмен Олег Дерипаска призвал «набраться смелости» и снизить ключевую ставку до 5%, чтобы запустить экономический рост. Еще в качестве меры для преодоления экономического кризиса он предложил запустить программу количественного смягчения для обеспечения ипотеки и инвестиций на 20-25 трлн рублей. Об этом он написал в своем Telegram. По мнению миллиардера, государственные инвестиции по импортозамещению, созданию альтернативных экспортных и импортных каналов, развитию логистики не обеспечат экономического подъема в гстране. Он прогнозирует, что без принятия «важных своевременных решений» по выходу из кризиса Россия до конца следующего года столкнется с новым букетом экономических и социальных проблем.

Москва, Наталья Петрова

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