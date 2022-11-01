ЕС ищет способы набрать 18 млрд евро для отправки на Украину

Еврокомиссия предложила три варианта получения денег для передачи Украине. Странам Евросоюза придется увеличить гарантии с 61% до 100% и поручиться за состоятельность партнеров по ЕС.

ЕК намерена в 2023 году выделить Украине 18 млрд евро для покрытия половины бюджетного дефицита. Помощь планируется передавать в виде кредитов и грантов, и минимум половину займов Киеву придется вернуть. Деньги будут отправлять равными суммами каждый квартал. Если смогут набрать нужную сумму, пишет Politico.

Финансисты ЕС предложили три варианта кредитования. Для кредита «под запас» не нужны гарантии стран ЕС, но потребуется согласие всех членов союза на отправку денег в Киев. А руководству ЕС придется менять правила союза.

Второй вариант может занять несколько месяцев, потому что странам-членам придется предоставить бюджетные гарантии в размере 100%, а не 61%, как ранее. ЕК признала, что в бюджете ЕС «не осталось другого бюджетного покрытия» для финансовой помощи Украине. При этом, члены ЕС должны будут заплатить за соседа, если у того случится дефолт в связи с нарастающим в Европе кризисом.

При третьем варианте встречные гарантии не требуются, а остальные условия повторяют второй вариант.

Дефицит украинского бюджета в 2023 году составит 38 млрд долларов. Президент Украины Владимир Зеленский попросил Евросоюз предоставить ему эту сумму, чтобы власти могли платить зарплаты и пенсии.

Брюссель, Наталья Рязанова

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