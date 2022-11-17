В России выявили схему вывода двух миллиардов рублей в теневые казино

Микрофинансовые организации (МФО) использовали схему обхода запрета на расчеты с онлайн-казино. Этот способ позволил вывести в теневой оборот более двух миллиардов рублей. Об этом сообщили в Росфинмониторинге.

Только в этом году от банков с идентификатором типологичности поступило порядка 80 тысяч операций на общую сумму 27 млрд рублей. Действия финразведки по отслеживанию подобных операций позволили ЦБ РФ перекрыть доступ к финансовому рынку около 30 МФО, передает РБК.

Кроме того, финансовой разведке на основе информации от банков удалось выявить масштабную схему по выводу и обналичиванию денежных средств из бюджета, которые были предназначены для реализации социальных программ.

«Я не буду пока раскрывать детали и подробности, хотя мне очень хотелось приоткрыть занавес и рассказать чуть больше, потому что на сегодня материалы переданы в правоохранительные органы. Там в активной фазе идут оперативно-разыскные мероприятия, решается вопрос о возбуждении уголовного дела», – сообщила замдиректора Росфинмониторинга Галина Бобрышева на конференции Ассоциации российских банков. По ее словам, в схеме были задействованы более тысячи человек.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»