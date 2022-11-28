СМИ: Очередная американская криптовалютная биржа заявила о банкротстве

Крупная криптовалютная биржа США BlockFi, ранее плотно сотрудничавшая с разорившейся криптобиржей FTX, в понедельник, 28 ноября, объявила о своем банкротстве, – сообщает The Wall Street Journal.

Как пишет издание, BlockFi аккумулировала депозиты пользователей в криптовалюте в объеме примерно от $14 до $20 млрд. и выдала под их залог кредиты на $7,5 млрд. Биржа активно привлекала финансирование от недавно разорившейся FTX, которая даже рассматривала возможность приобретения BlockFi.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что на грани банкротства находится еще одна криптовалютная биржа – Genesis.

Следует напомнить, что одна из крупнейших американских криптовалютных бирж FTX 4 ноября сообщила в Twitter, что подала заявление о банкротстве. Там же указывалось, что гендиректор криптобиржи Сэм Бэнкман-Фрид ушел в отставку.

Вашингтон, Иван Бабурин

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