На Багамах задержали главу обанкротившейся криптобиржи

На Багамских островах по подозрению в мошенничестве задержан главный исполнительный директор криптовалютной биржи FTX Сэм Банкман-Фрид. Об этом сообщает MarketWatch.

Как заявил генеральный прокурор островного государства, Банкман-Фрид был задержан по запросу США. Вашингтон намерен добиваться экстрадиции бизнесмена, которого подозревают в мошенничестве и манипулировании ценами на криптовалюты.

4 ноября одна из крупнейших американских криптовалютных бирж FTX сообщила, что подала заявление о банкротстве. Там же указывалось, что гендиректор Сэм Бэнкман-Фрид ушел в отставку.

Затем стало известно, что Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) и Минюст США начали проверку в отношении FTX.

Нассау, Зоя Осколкова

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