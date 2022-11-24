Валютные сбережения россиян в банках упали до минимума за 10 лет

Объем средств россиян на валютных счетах и депозитах в банках на 1 ноября снизился до минимума десятилетней давности. Об этом сообщается в недавнем обзоре банковского сектора, предоставленном Центробанком РФ.

Как следует из статистики Банка России, на 1 февраля 2012 года объем вкладов физлиц в валюте составлял 69,2 млрд долларов (более ранних данных нет). На 1 октября 2022 года валютные вклады в долларовом выражении составляли 63,4 млрд долларов, а за октябрь они упали еще на 3,7 млрд, пишет РБК.

Резкий отток валюты со счетов и депозитов наблюдается в России с начала спецоперации. Пиковыми месяцами стали март (минус 8,7 млрд долларов), апрель (минус 9,9 млрд) и сентябрь (минус 7,2 млрд). В общей сложности с начала года остатки на валютных вкладах рухнули на 37,9%, или 36,4 млрд долларов.

По словам экспертов, девалютизация идет по нескольким каналам – частично это уход из валют недружественных стран в рубль, частично это уход в юань, а частично – переводы валюты на счета и депозиты в банках за рубежом. В ближайшие месяцы отток валютных вкладов вряд ли будет таким же сильным. По итогам сентября остатки средств населения в банках за рубежом фактически сравнялись с объемом валютных вкладов внутри страны, то есть происходит своеобразная релокация депозитов в зарубежные банки.

Москва, Зоя Осколкова

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