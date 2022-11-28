Мошенники нашли способ красть деньги при переводе между счетами жертвы

Телефонные мошенники изобрели новый способ выманивания денег. Жертву убеждают перевести средства между ее же счетами, а в результате происходит их кража. Об этом рассказал специалист по международным финансовым рынкам маркетплейса «Финмир» Роман Эткинд.

Сначала аферисты устанавливают на гаджет клиента вирус, который может скачать из смс-сообщения или электронного письма код подтверждения. Затем злоумышленники звонят и представляются сотрудниками банка, Центробанка или правоохранительных органов. Они пытаются убедить жертву, что все ее счета скомпрометированы, кроме одного. Когда доверчивый гражданин по совету мошенников пытается перекинуть все свои сбережения на этот счет, деньги похищаются.

«Сложность здесь состоит в том, что сотрудникам ЦБ и службам безопасности банков, борющимся с мошенниками, практически невозможно понять, что происходит противоправное действие. Ведь человек сам переводит деньги между своими счетами, что обычно не вызывает вопросов», – цитирует эксперта «Прайм».

Специалисты настоятельно рекомендуют не вступать в телефонные переговоры, когда звонят с незнакомых номеров, а также очень внимательно относиться к переходу по ссылкам, получаемым в СМС или по электронной почте.

Москва, Зоя Осколкова

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