Почти половина микрозаймов в России являются проблемными

Россияне перестали платить почти по 7 млн микрозаймов. Это 43,1% от числа кредитов в общем портфеле микрофинансовых организаций (МФО). Показатель держится выше 40% второй месяц подряд, это максимальный уровень «проблемных» долгов с пандемийного кризиса.

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в октябре 2022 года доля займов с просрочкой свыше 90 дней достигла 43,1%. Качество выданных кредитов в России начало заметно падать начиная с августа этого года: за три месяца доля просроченных займов подскочила на 9,1 п.п., количество «проблемных» ссуд за тот же период увеличилось на 1,5 млн штук, или на 28,8%. По итогам октября на балансе МФО было 16,1 млн активных займов, из которых в просрочке было 6,93 млн, передает РБК.

Как говорят аналитики, еще летом наблюдались «ранние признаки ухудшения качества сборов» займов, которые были выданы в феврале-марте этого года, и это привело к «некоторому увеличению доли балансовой просроченной задолженности у отдельных МФО».

«Данная тенденция не была устойчивой, и риск-параметры скоринговых моделей МФО были оперативно скорректированы», – говорит старший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Игорь Алексеев. По его оценке, показатели качества сборов займов уже вернулись к докризисным значениям.

Дополнительным подтверждением возможного ухудшения качества портфелей можно считать большое число убыточных компаний в секторе за первые шесть месяцев 2022 года, отмечает замдиректора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Сурен Асатуров. В основном это мелкие компании.

«Возросшие кредитные риски и неопределенность внешней среды после событий февраля текущего года влияли на динамику показателя. Кроме того, в начале года прослеживался рост займов с высоким значением долговой нагрузки, а также многие МФО увеличивали стоимость займов как ответ на внешние шоки, что, естественно, увеличивало нагрузку на заемщиков», – указывает Асатуров. По его мнению, смягчить ситуацию сможет введение макропруденциальных лимитов – фактически прямых количественных ограничений на выдачи наиболее рискованных видов кредитов.

Москва, Зоя Осколкова

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