В Индии установили первый в мире банкомат с золотом

Компания Goldsikka Pvt Ltd установила в индийском Хайдарабаде банкомат по продаже золота. Аналогов устройству еще не было в мире, пишет The Economic Times.

Банкомат позволяет купить от 0,5 г до 100 г золота без визита в банк. Аппарат вмещает 5 кг монет из 24-каратного золота и поддерживает связь с Лондонской биржей. Цена на драгоценный металл меняется в реальном времени в соответствии с торгами.

Компания позаботилась о безопасности банкомата, снабдив его звуковой сигнализацией и линией связи с полицией. Все клиенты попадают в объектив встроенной видеокамеры.

Только за первый день работы аппаратом воспользовались 20 клиентов. По данным издания, компания планирует выйти на мировой рынок, а в Индии установить три тысячи подобных аппаратов.

В России резко сократилось число банкоматов: россияне все чаще предпочитают безналичные операции и используют мобильные приложения.

Хайдарабад, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»