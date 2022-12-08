Белоруссия исключила евро из валютной корзины для курсообразования

Национальный банк Белоруссии с 12 декабря исключил евро из перечня валют, учитываемых для курсообразования. Регулятор объяснил решение изменением в структуре торговых операций на национальной валютно-фондовой бирже.

«Наблюдается устойчивая тенденция увеличения объемов внешней торговли со странами ЕАЭС, прежде всего РФ, а также КНР. Расширено использование национальных валют торговых партнеров при осуществлении внешнеэкономических платежей. На фоне сокращения товарооборота со странами Европейского союза расчеты в евро уменьшились», – говорится в сообщении на сайте регулятора.

НББ по-новому распределил веса в валютной корзине: для российского рубля – 60%, доллара США – 30%, китайского юаня – 10%.

«Белорусская валютно-фондовая биржа» продолжит торговать евро, но курс белорусского рубля к евро будут устанавливать по данным о кросс-курсе евро к доллару США на международных финрынках.

В конце ноября премьер-министр Белоруссии Роман Головченко подписал постановление об одобрении инициативы единой промышленной политики с Россией. Белорусский Совет министров одобрил проект соглашения с правительством РФ.

Минск, Наталья Рязанова

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