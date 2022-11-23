Минск одобрил проведение единой промышленной политики с Москвой

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко подписал постановление об одобрении инициативы единой промышленной политики с Россией. Белорусский Совет министров одобрил проект соглашения с правительством РФ, передает ТАСС.

Министерству промышленности Белоруссии предстоит еще раз обсудить проект соглашения. Документ может быть незначительно изменен, но без принципиальных поправок, отметили в правительстве. Совет министров передал полномочия по подписанию соглашения заместителю премьер-министра Петру Пархомчику.

Импорт товаров из стран Евразийского экономического союза и ряда других государств бывшего СССР превысил уровень докризисного 2021 года. Основной объем поставок обеспечила Белоруссия.

Минск, Наталья Рязанова

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